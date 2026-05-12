Открытое горение в ангаре в Долгопрудном ликвидировано

Открытое горение в ангаре в подмосковном Долгопрудном ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Там отметили, что огонь потушили в 20:10 по московскому времени.

Огонь вспыхнул по адресу проезд Строителей, дом 3, вечером 12 мая. Сперва его площадь составляла 600 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 1 600.

Кроме того, огонь перешел на соседнее строение. Его быстрому распространению способствовала высокая пожарная нагрузка внутри ангара.

Спустя время огонь удалось локализовать. В тушении были задействованы более 70 сотрудников пожарной службы и 22 единицы техники.

