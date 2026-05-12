12 мая, 20:57

Врач Яковлев рекомендовал убрать информационный фон для нормализации сна

Врач рассказал, как нормализовать сон в условиях стресса

Напряженная геополитическая ситуация, тревожная информационная повестка и интернет-блокировки могут привести к стрессу и нарушению сна. В такой ситуации полезно прилагать усилия для соблюдения режима отдыха, сообщил в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Дмитрий Яковлев.

Он посоветовал исключить информационный фон, напрягающий сознание и состояние, а также убрать факторы, которые вводят организм в стресс. Яковлев также рекомендовал не пользоваться гаджетами перед сном или посмотреть в них спокойный и развлекательный контент.

"То есть не акцентироваться на каких-то информационных поводах, факторах стресса хотя бы за час, а лучше два часа до сна", – отметил врач.

Также сомнолог призвал ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что авитаминоз и стресс могут стать причиной возникновения проблем со сном весной. По ее словам, весной в целом спать хочется меньше, чем зимой, потому что световой день увеличивается, снижая выработку гормона сна – мелатонина. Эксперт порекомендовала сдать анализы для проверки уровня витаминов и микроэлементов и при наличии дефицитов заняться их восполнением.

