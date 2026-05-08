Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 14:40

Общество
Главная / Новости /

Профессор РАН Нестик: тревога позволяет обществу справиться со сложными ситуациями

Профессор назвал позитивное влияние тревоги на общество

Фото: 123RF.com/sebra

Тревога – это эволюционно выработанный механизм, который позволяет людям справиться с неожиданными и сложными ситуациями. Об этом в эфире программы "Время науки" на радио КП заявил профессор РАН и доктор психологических наук Тимофей Нестик.

"Когда я слышу беспокойство коллег-социологов по поводу высокой тревожности нашего общества, мне кажется, это объясняется тем, что общество мобилизуется, чтобы ответить на вызов", – сказал эксперт.

При этом более опасным состоянием он счел депрессию, так как она связана с переживанием безнадежности и бессилия.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что тревога и бессонница являются самыми распространенными причинами обращения жителей столицы к психологам и психиатрам. Зачастую тревожные состояния проявляются недомоганиями, болевыми ощущениями, функциональными нарушениями сердца и чувством нехватки воздуха. По мнению эксперта, это связано с более высокими требованиями к качеству жизни.

"Качество жизни": психолог рассказала, что делать с тревожностью

Читайте также


общество

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика