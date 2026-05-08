Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 14:20

Происшествия

Суд в Калуге арестовал обвиняемого в убийстве спортсмена Исаева

В Калуге задержанному по подозрению в убийстве чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый признал вину. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, также допрошены свидетели и собран характеризующий материал о личности злоумышленника.

Убийство произошло в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По версии СК, местный житель приехал к своему знакомому Исаеву и после возникшего конфликта не менее двух раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Сам стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле. Позднее его обнаружили в Брянской области, но мужчина проигнорировал сигнал инспекторов ГАИ об остановке и поехал в сторону Орла. Там он бросил машину и попытался скрыться в лесу, однако его задержали.

Мужчина, судя по внешним признакам, был в нетрезвом состоянии во время задержания, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Подозреваемый от медосвидетельствования отказался.

