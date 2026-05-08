Концерт Flo Rida в Москве вызвал насмешки над Егором Кридом

Концерт американского рэпера Flo Rida, который состоялся в Москве, вызвал волну насмешек над российским певцом Егором Кридом в социальных сетях. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, девушка под ником lily.princessofthenorth опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видео с концерта американского исполнителя и рассказала, что ждала только старых песен. Однако Flo Rida всех удивил новым материалом и активно работал с залом – устроил пенную вечеринку, разбрасывал доллары и дарил кроссовки со своим автографом, а также дарил цветы и танцевал с поклонниками.

В комментариях многие вспомнили о концерте Крида, который состоялся ранее в Краснодаре, – прямо во время выступления он обиделся на фанатов из-за того, что они сидели в телефонах, и заявил со сцены, что лучше "соберет 300 человек", которые будут с ним "до потери пульса", чем будет собирать полный зал.

В комментариях посоветовали Криду "плакать и смотреть со стороны", а также указали на то, что дать такой концерт – это "не молча на сцене стоять и сопли на кулак наматывать".

Ранее сообщалось, что 14 июня на сцене "ЦСКА Арена" выступит американский певец Джейсон Деруло. Концерт завершит европейский тур исполнителя "The Last Dance World Tour".

