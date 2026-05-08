Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 16:35

Актрису Галину Ненашеву похоронят на Троекуровском кладбище 12 мая

Фото: РИА Новости/Н. Болотин

Советская и российская эстрадная певица, актриса Галина Ненашева будет похоронена на Троекуровском кладбище 12 мая. Об этом ТАСС рассказали в семье артистки.

Церемония прощания состоится в этот же день в 12:00 в прощальном зале Троекуровского кладбища.

Ненашева скончалась 4 мая на 86-м году жизни. Родственники артистки рассказали, что здоровье певицы в последние 3 месяца не позволяло ей покидать дом, после выписки из больницы она должна была соблюдать постельный режим.

В 1958 году Ненашева была принята в хор Челябинского оперного театра. Спустя несколько лет она перешла на драматическую сцену, а затем – в оперетту. В 1963-м артистка стала сотрудничать с Тамбовской филармонией, выступая в составе вокально-инструментального ансамбля "Молодость".

В 1968 году Ненашева переехала в Москву и стала артисткой Московского мюзик-холла. Широкую известность она приобрела в 1970-е годы благодаря песням о Родине – "Любите Россию" и "Я люблю тебя, Россия".

