Писатель Николай Кротов умер на 72-м году жизни из-за заболевания сердца

Российский писатель и публицист Николай Кротов скончался на 72-м году жизни из-за заболевания сердца. Об этом его семья сообщила в беседе с РИА Новости.

Кротова не стало в понедельник, 27 апреля. Как уточнили близкие, публицист находился в метро, когда почувствовал резкое ухудшение самочувствия.

"Его пытались реанимировать, но не помогло. У него было больное сердце", – добавил собеседник агентства.

Прощание с Кротовым прошло 30 апреля в больнице, расположенной на реке Яузе. Его тело было кремировано. Место захоронения пока неизвестно, погребение состоится позже.

Кротов родился 7 марта 1955 года в Черниковске. В 1977 году он окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева, в 1990-м – Высшую партийную школу при ЦК КПСС на вечернем факультете, а еще через 4 года – курсы маркетинга Государственной академии управления при правительстве РФ и Голландской школы маркетинга.

Писатель работал в жанре публицистики и мемуаров, собирая свидетельства очевидцев событий экономической жизни в СССР и России. За свою карьеру он написал около 100 книг, среди которых выделяется серия "Экономическая летопись России".

