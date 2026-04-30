Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 16:49

Культура

Писатель Николай Кротов умер на 72-м году жизни из-за заболевания сердца

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российский писатель и публицист Николай Кротов скончался на 72-м году жизни из-за заболевания сердца. Об этом его семья сообщила в беседе с РИА Новости.

Кротова не стало в понедельник, 27 апреля. Как уточнили близкие, публицист находился в метро, когда почувствовал резкое ухудшение самочувствия.

"Его пытались реанимировать, но не помогло. У него было больное сердце", – добавил собеседник агентства.

Прощание с Кротовым прошло 30 апреля в больнице, расположенной на реке Яузе. Его тело было кремировано. Место захоронения пока неизвестно, погребение состоится позже.

Кротов родился 7 марта 1955 года в Черниковске. В 1977 году он окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева, в 1990-м – Высшую партийную школу при ЦК КПСС на вечернем факультете, а еще через 4 года – курсы маркетинга Государственной академии управления при правительстве РФ и Голландской школы маркетинга.

Писатель работал в жанре публицистики и мемуаров, собирая свидетельства очевидцев событий экономической жизни в СССР и России. За свою карьеру он написал около 100 книг, среди которых выделяется серия "Экономическая летопись России".

Читайте также


культура

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

