Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

29 апреля, 18:20

Адвокат Конышев: за критику внешности в Сети грозит штраф до 200 тыс руб

"Не все так считают": как сохранить самооценку из-за негативных комментариев

Тренера московской сети фитнес-студий уволили после публичного высмеивания чужой внешности, рассказали в Сети. Какое наказание грозит за фэтшейминг, можно ли взыскать моральный вред и как отбиваться от критики, разбиралась Москва 24.

"Профессиональное дно"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Тренер крупной столичной сети фитнес-студий Дарья оказалась в центре скандала после того, как в своем блоге высмеяла внешность молодой мамы в декрете Ольги, снимавшей видео о трендах в беговой одежде.

Сотрудница сделала репост видео женщины и предложила подписчикам высказаться в комментариях, что они думают о ее внешности. Затем тренер выбрала две самые токсичные записи, акцентированные на внешних изъянах, и назвала аудиторию "любимыми токсиками".

"Я листаю ленту и попадаю на девушку, которая рассказывает про тренды в беге, шмотки в беге, и внешний вид девушки никак не сочетается с тем, что она бегает. Но у меня есть глаза, я это вижу. Ну и это факт", – объяснила Дарья в своем блоге.

Ольга, узнав, что хейтер – действующий тренер, решила ответить на это, охарактеризовав случившееся как "профессиональное дно".

Если крупная спортивная студия позволяет своим сотрудникам публично фэтшейминг, это уже не спорт. Девочки, если вы сталкивались с оценивающими взглядами в фитнес-залах, то знайте, с вами все абсолютно в порядке. Индустрии фитнеса, где работают вот такие профессионалы, нужна колоссальная чистка.
Ольга
пострадавшая

На фоне скандала фитнес-клуб объявил об увольнении тренера, заявив, что ее поведение не соответствует корпоративным ценностям.

"Мне предложили принести извинения, и тогда я останусь. Я решила, что это не стоит того. Я называю вещи своими именами", – резюмировала Дарья.

При этом тренер после этой истории столкнулась с травлей, и Ольга решила встать на ее защиту.

"Я за то, чтобы спорт был пространством поддержки, а не оценки. Но я также против травли в любом ее проявлении. Пожалуйста, не пишите оскорбления тренеру, давайте не умножать агрессию", – написала она в соцсетях.

"Люди стали обидчивыми"

Фото: 123RF.com/ramirezom

Поведение тренера можно классифицировать как оскорбление чести и достоинства человека (статья 5.61 КоАП РФ), рассказал Москве 24 адвокат Андрей Конышев.

По словам эксперта, потерпевшая может подать заявление и на клуб – решение принимает суд.

"За это предусмотрена административная ответственность – конкретно за высмеивание, акцентирование внимания на лишнем весе. Штрафы для физического лица – в данном случае тренера – составляют от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для юридического лица – фитнес-клуба – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей", – добавил он.

Конышев отметил, что в случае их виновности потерпевшая имеет право подать исковое заявление о возмещении морального вреда. При этом запрета на комментирование чужих видео нет – так поступают не только блогеры, но и новостные паблики и ведущие, поэтому этот факт сам по себе не является нарушением.

Но в последнее время люди стали обидчивыми. В этой конкретной ситуации тренер поступил плохо. Непонятно, чего он хотел: скорее всего, привлечь внимание к себе и попробовать привлечь публику. Получилось наоборот – негативно.
Андрей Конышев
адвокат

При этом поступок тренера не может быть классифицирован как хулиганство. Для возмещения ущерба потерпевшей необходимо обратиться в полицию – там сформируют пакет документов и предложат пойти в суд, пояснил правозащитник.

"Кого привлекать к ответственности (тренера или клуб), решать самой потерпевшей. Если она уже приняла извинения от руководства клуба, возможно, смысла привлекать его нет, но виновное лицо можно – тем более, что оно действовало как тренер и создало своему работодателю негативную рекламу", – добавил адвокат.

По его словам, размер морального вреда в соответствии с судебной практикой варьируется от 3 тысяч до 300 тысяч рублей.

"Сумму выбирает сам потерпевший (можно заявить и миллион). Судья имеет полномочия ее "порезать". Размер зависит от характера моральной травмы", – сказал юрист.

Потерпевшей нужно доказать, что моральный вред действительно принесен: обратиться к психологам или врачам, которые установят диагноз (потеря аппетита, бессонница, депрессия), и предоставить это в суд с установленной причинно-следственной связью.
Андрей Конышев
адвокат

В свою очередь, клинический психолог Дарья Сальникова подчеркнула, что понятие "лишний вес" субъективно.

"Один скажет, что это больше 100 килограммов, другой – больше 40, третий – когда есть бока или большие бедра. Размытость определения мешает двигаться дальше. Человеку важно определить для себя, что для него "лишний вес", и отталкиваться от этого", – пояснила она Москве 24.

По словам специалиста, для объективной оценки важно сравнивать себя в нескольких плоскостях. Не "хорошо – плохо" (это крайности), а с собой прошлым, настоящим и тем, кем хочется быть.

"Еще важно сравнить себя с другими, иногда это приносит пользу. Однако люди часто ошибочно делают это только с лучшими. Сравнение в разные стороны приводит к объективному видению ситуации, избавляет от эмоционального перенапряжения и дает мотивацию", – сказала Сальникова.

При этом сложно оценить, что может обидеть сильнее – обсуждение в соцсетях или те же слова, написанные личным сообщением. Психолог отметила, что некоторым плохо, когда о таких вещах говорит близкий, в то время как претензии посторонних могут и не задеть.

"Есть люди, более восприимчивые к комментариям чужих, чем к личным. Каждый понимает, что выход в публичное пространство – это душевное "оголение", уязвимая зона. У большинства первая мысль: "Меня там обидят, ранят, я не понравлюсь, это доставит душевные страдания". Это действительно так", – пояснила эксперт.

Но люди, которые выходят в публичное пространство со своими уязвимостями, слабостями, лишним весом, не боятся рассказать, что на самом деле происходит – это дает личности хороший апгрейд, показывает, что человек смелый.
Дарья Сальникова
клинический психолог

По словам специалиста, это важный навык: даже близким не все могут рассказать о своих слабостях – стыдно, и за это могут осудить. В публичном пространстве это еще страшнее, поэтому важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях.

"Их восприятие часто строится так: "Раз он сказал, что я толстая, значит, все думают, что это так". Слово "все" – это ошибочная ложная карта. Начните конкретизировать и подходить логически: кто такие "все"? Оказывается, это Петя, Вася, 5 одноклассников, 3 коллеги и 100 подписчиков. Но это же не все люди на Земле. Мы приходим к выводу, что остальные, скорее всего, так не считают", – пояснила психолог.

При этом переживать из-за таких комментариев можно и нужно. Не надо говорить себе "это меня не касается" и при этом страдать внутри. Однако, чтобы убедиться в том, что "все" считают именно так, надо у всех и спросить, заключила Сальникова.

