14 июня, 15:40Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще одного дрона, который направлялся на Москву, 14 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
На месте падения фрагментов беспилотника задействованы экстренные службы.
Атака БПЛА на Москву началась утром 14 июня. В настоящее время нейтрализовано уже 6 беспилотников.
На фоне этого введены ограничения на полеты в аэропорту Жуковский. Авиагавань Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, из-за чего могут возникнуть корректировки в расписании рейсов.