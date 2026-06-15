В Москве полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские ликвидировали подпольный узел связи телефонных мошенников в столичном районе Кунцево, сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Уточняется, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в 100-м квартале, где исполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который аферисты звонили россиянам. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции", фигурантка заключена под стражу.

Ранее жительница столицы лишилась 26 миллионов рублей из-за обмана мошенников. Злоумышленники в ходе телефонного разговора убедили 65-летнюю женщину создать новый счет и внести туда все деньги. Прибывшему курьеру пенсионерка отдала все накопления, золотые слитки и монеты.