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13 июня, 12:43

Происшествия

Москвичка лишилась 26 млн рублей после СМС от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичка лишилась 26 миллионов рублей после СМС от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 65-летняя женщина получила СМС с просьбой перезвонить на указанный номер телефона, так как ее персональные данные якобы находились в опасности. Во время звонка мошенница представилась сотрудницей федерального казначейства.

Потерпевшую убедили создать новый счет и внести туда все имеющиеся денежные средства. В ином случае к женщине якобы приехала бы оперативная группа, чтобы провести обыск и изъять все найденное для защиты от мошенников.

В ходе видеозвонка женщина показала все накопления, после чего передала их курьеру вместе с золотыми слитками и монетами, которые приобрела также по указанию злоумышленников.

В ведомстве напомнили, что правоохранители не могут проводить обыски по видеосвязи, не требуют переводить средства на другие счета или передавать их курьерам. При таких просьбах лучше сразу прервать звонок.

Ранее московскую пенсионерку обманули на 37 миллионов рублей. Мошенники выманили у нее деньги под предлогом замены ключей от домофона. Преступники находились с женщиной на связи почти три месяца.

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными доверенностями

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