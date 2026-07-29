В Госдуме призвали руководство Telegram сесть за стол переговоров с РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководству мессенджера Telegram необходимо начать диалог с российской стороной, поскольку это единственный способ разрешения спорных ситуаций. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности", – приводит слова депутата РИА Новости.

По его словам, основатель мессенджера Павел Дуров имеет большой опыт взаимодействия с представителями разных государств и спецслужб и хорошо понимает, что деятельность международной компании неизбежно связана с учетом интересов стран, где она работает.

Чепа также заявил, что если платформа используется в интересах отдельных сил или наносит ущерб безопасности государства, это должно получать соответствующую оценку. Глобальные цифровые платформы сегодня – серьезные инструменты влияния. Все это требует от руководства взвешенного и ответственного подхода.

Ранее в ФСБ сообщили о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Претензии ведомства связаны с тем, что Telegram не блокирует каналы и боты, которые используются для организации терактов и мошенничества. В Госдуме также заявили о вероятности признания мессенджера террористическим ресурсом.

Кроме того, по данным МВД, с начала 2026 года было зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками при дистанционных хищениях. Мессенджер также используется при подготовке и совершении других преступлений. В их числе – бесконтактный сбыт наркотиков и торговля оружием.