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29 июля, 17:31

Политика

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш исключил возможность нападения РФ на страну

Фото: ТАСС/EPA/MARCIN OBARA

Вероятность полномасштабного военного нападения России на Польшу отсутствует, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

"Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

При этом Косиняк-Камыш обвинил Москву в активизации диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности на территории Польши. Каких-либо примеров таких шагов РФ министр не привел.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов заявлял, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразии, желая превратить ее в геополитическую арену. По словам посла, НАТО также милитаризует Арктику, пытаясь зайти туда со своими инструментами. Более того, Запад провоцирует конфликты на Ближнем Востоке и на Балканах.

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