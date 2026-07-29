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Вероятность полномасштабного военного нападения России на Польшу отсутствует, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

"Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

При этом Косиняк-Камыш обвинил Москву в активизации диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности на территории Польши. Каких-либо примеров таких шагов РФ министр не привел.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов заявлял, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразии, желая превратить ее в геополитическую арену. По словам посла, НАТО также милитаризует Арктику, пытаясь зайти туда со своими инструментами. Более того, Запад провоцирует конфликты на Ближнем Востоке и на Балканах.

