РЖД ответили на заявления Армении по концессии на железные дороги

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

"Российские железные дороги" (РЖД) с удивлением и недоумением восприняли сообщения из армянской прессы о возможных требованиях взимать плату за аренду железных дорог республики. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров.

По его словам, российская сторона в лице ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) и ее единственного акционера ОАО "РЖД" последовательно и в полном объеме выполняет обязательства по концессионному договору 2008 года.

"Концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Вся прибыль шла на развитие, дивиденды акционеру никогда не выплачивались", – приводит ТАСС слова Белозерова.

С 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД составили около 396,3 миллиона долларов. Все вложения подтверждены документально. ЮКЖД остается одним из крупнейших национальных работодателей: 2,5 тысячи сотрудников регулярно получают индексацию зарплаты, очередное повышение прошло 1 апреля 2026 года.

Кроме того, на средства Резервного фонда РФ были устранены последствия разлива реки Дебед на железнодорожную инфраструктуру. В 2021 году в Армению поставили 27 новых вагонов производства АО "Трансмашхолдинг", а за последние годы закуплены четыре новых электропоезда ЭП2Д.

Белозеров подчеркнул, что РЖД намерены придерживаться концессионного договора. Однако если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения условий, то РЖД вправе ожидать возврата вложенных инвестиций, добавил глава холдинга.

В феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать ее концессию на армянские железные дороги какой-либо дружественной стране. По его словам, зачастую международные партнеры обходят Армению после Нахичевани, так как управление железными дорогами страны находится у России.

Пашинян подчеркнул, что Армения не имеет ничего против российской стороны, однако ее концессия создает определенные потери для Еревана.