Пожарные тушат крупное возгорание на складе во Владивостоке

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Крупный пожар площадью около 1 тысячи квадратных метров вспыхнул на складе на улице Днепровской во Владивостоке. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, которые уже принялись тушить огонь. Всего к ликвидации возгорания привлечены 22 сотрудника и 7 единиц техники МЧС. Подробности случившегося уточняются.

Ранее ландшафтный пожар произошел в Домбаровском районе Оренбургской области. Возгорание угрожает населенному пункту Домбаровскому и детскому оздоровительному лагерю "Сокол".

В лагере на данный момент детей нет. Из-за угрозы распространения огня в поселке Домбаровском начата превентивная эвакуация жителей. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения.