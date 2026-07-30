30 июля, 21:01Спорт
Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА.
Информация о прощании появится 31 июля.
За "красно-синих" спортсмен выступал на протяжении почти 10 лет. Впервые он пришел в команду в 1970 году. Кроме того, Едешко играл за киевский СКА, а также минские РТИ и "Спартак".
Едешко также становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1971-м и в 1979-м. Помимо этого, он восемь раз становился обладателем золотых медалей чемпионата СССР.