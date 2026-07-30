Российская армия нанесла удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня ударами высокоточного оружия с земли и беспилотников были уничтожены перекачивающая станция ГСМ и пункт выдачи топлива для украинской армии в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

В то же время были поражены два сухогруза в портах Одесса и Южный, и еще два – на переходе морем южнее Одессы. В них находились грузы военного назначения, которые должны были быть доставлены в украинскую армию.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ), который занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Также был атакован ракетный агрегатно-детальный завод "Львов-1", входящий в состав предприятия "Лорта". В его цехах выпускают бортовую электронику для ракет и оборудование для ракетных систем "Нептун-МД" большой дальности.

