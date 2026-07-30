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30 июля, 14:37

Политика

ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК "Печора" ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России уничтожили установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Печора" украинских военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, ВС России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также среди пораженных целей – склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников.

Ранее российские войска ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ). Уточнялось, что он занимается производством и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Вместе с тем российские военные поразили ракетный агрегатно-детальный завод "Львов-1" предприятия "Лорта", где производят бортовую электронику для ракет и системы для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД".

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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