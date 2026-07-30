Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, в ДНР под контроль взят пункт Красноярское, в Сумской области – Малая Слободка и Могрица, а в Харьковской – Юрченково. Над взятием первого работали бойцы группировки войск "Центр", а над остальными – военные "Севера".

Ранее российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и освободили Светлое в ДНР.

Кроме того, военные ударили по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях. Для этого применялись авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

