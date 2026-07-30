Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 12:13

Политика

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Сумской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, в ДНР под контроль взят пункт Красноярское, в Сумской области – Малая Слободка и Могрица, а в Харьковской – Юрченково. Над взятием первого работали бойцы группировки войск "Центр", а над остальными – военные "Севера".

Ранее российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и освободили Светлое в ДНР.

Кроме того, военные ударили по пункту управления и пункту временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях. Для этого применялись авиабомбы ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Российские войска взяли под контроль Коммунаровку и Торское в ДНР

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика