Попавшая в ДТП в Татарстане детская хоккейная команда ехала на товарищеский матч

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

Столичная детская хоккейная команда "Русь", находившаяся в автобусе, который попал в ДТП в Татарстане, ехала на товарищеский матч с "Ак Барсом". Игра не состоялась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства спорта республики.

Там уточнили, что дети прибыли в Казань на учебно-тренировочные сборы в лагерь "Волга". После товарищеского матча со сверстниками они должны были выехать в Москву.

Министерство спорта Татарстана контролирует ситуацию. В ведомстве добавили, что в случае необходимости команде будет оказана помощь.

ДТП произошло на автодороге Казань – Оренбург – Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана 30 июля. Предварительно, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В результате аварии пострадали четверо детей, они были госпитализированы с различными травмами, в том числе черепно-мозговой, сотрясением мозга и компрессионным переломом позвоночника. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

МВД считает, что водитель легковушки мог уснуть за рулем. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

