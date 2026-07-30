В Татарстане завели дело после аварии с микроавтобусом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Следственные органы возбудили дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры.

ДТП произошло на автодороге Казань – Оренбург – Боровое Матюшино 30 июля. По предварительным данным, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате аварии пострадали четверо детей, их доставили в больницу с различными травмами, в том числе черепно-мозговой, сотрясением мозга и компрессионным переломом позвоночника. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

МВД считает, что водитель легковушки мог уснуть за рулем. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства ЧП.