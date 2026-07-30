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Новости

30 июля, 16:53

Регионы

Снаряд времен ВОВ нашли в винограднике на Кубани

Фото: 23.rosguard.gov.ru

76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили рабочие на территории виноградника на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Необычную находку сделали в станице Вышестеблиевской Темрюкского района. Снаряд со следами коррозии заметили во время обработки земли.

На место оперативно прибыли взрывотехники. Боеприпас ликвидирован специалистами группы разминирования ОМОН "Пластун".

Ранее в стене храма усадьбы Чернышевых в селе Ярополец Волоколамского округа Подмосковья был найден неразорвавшийся боеприпас времен ВОВ. Специалисты поместили его в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили, соблюдая меры безопасности.

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