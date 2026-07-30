30 июля, 18:08Политика
Росфинмониторинг исключил распространение ограничений против Дурова на Telegram
Фото: legion-media.com/wichayada suwanachun
Ограничения в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не распространяются на Telegram, заявили РИА Новости в Росфинмониторинге.
Там пояснили, что в соответствии с действующим законодательством организации, проводящие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны осуществлять заморозку активов лиц, включенных в перечень. При этом допускается выделение из этих средств гуманитарных выплат для обеспечения этих лиц и членов их семей.
Однако данные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо, подчеркнули в ведомстве.
Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов 30 июля, а накануне стало известно, что ФСБ запустила процесс его объявления в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.
При этом еще в феврале основатель Telegram стал фигурантом дела о содействии терроризму, работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы.
Адвокат Александр Добровинский отметил, что дальнейшая деятельность Telegram в России зависит от решений самого бизнесмена, однако пользователям нужно быть осторожными при проведении денежных переводов внутри приложения.
Юрист посоветовал не оплачивать подписки и сервисы в Telegram