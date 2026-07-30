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30 июля, 18:08

Политика

Росфинмониторинг исключил распространение ограничений против Дурова на Telegram

Фото: legion-media.com/wichayada suwanachun

Ограничения в отношении Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не распространяются на Telegram, заявили РИА Новости в Росфинмониторинге.

Там пояснили, что в соответствии с действующим законодательством организации, проводящие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны осуществлять заморозку активов лиц, включенных в перечень. При этом допускается выделение из этих средств гуманитарных выплат для обеспечения этих лиц и членов их семей.

Однако данные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо, подчеркнули в ведомстве.

Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов 30 июля, а накануне стало известно, что ФСБ запустила процесс его объявления в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

При этом еще в феврале основатель Telegram стал фигурантом дела о содействии терроризму, работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы.

Адвокат Александр Добровинский отметил, что дальнейшая деятельность Telegram в России зависит от решений самого бизнесмена, однако пользователям нужно быть осторожными при проведении денежных переводов внутри приложения.

Юрист посоветовал не оплачивать подписки и сервисы в Telegram


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