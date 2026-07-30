В Петербурге тело погибшего на стройке рабочего спрятали в лесу

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который отвез в лес тело погибшего на стройке рабочего, чтобы скрыть происшествие. Об этом сообщили в Курортном межрайонном следственном отделе ГСУ СК России по городу.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено прохожим в лесополосе у реки Сестры в Курортном районе.

По данным следствия, погибший был разнорабочим. Во время работы на одном из строительных объектов он упал с высоты пятого этажа и погиб. Тогда фигурант дела решил скрыть факт гибели мужчины и отвез его тело в лес.

Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят необходимые действия для выяснения обстоятельств инцидента. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в США отец убил трехлетнего сына, спрятал его расчлененное тело в чемодан и отвез в лес. Ему предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми. Мужчина сам показал полицейским место, где отставил тело, но о мотивах преступления ничего не сказал.

