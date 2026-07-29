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29 июля, 17:01

Происшествия

Фанат сериала "Декстер" из Великобритании расчленил бездомных и разбросал останки в лесу

Фото: 123RF.com/tartezy

В Великобритании суд признал 40-летнего Джеймса Десборо виновным в убийстве двух бездомных мужчин, тела которых он расчленил и спрятал в лесу, передает Independent.

Преступления были совершены в 2025 году. Жертвами стали 57-летний Клаудио Аквилино и 43-летний Дэниел Коулмен. Десборо жил с ними в приюте для бездомных. После исчезновения мужчин обвиняемый пользовался их банковскими картами, тратя деньги на алкоголь и наркотики.

Следствие установило, что тела были расчленены в лесном массиве графства Корнуолл, где мужчина жил в деревянной хижине. В ручье криминалисты нашли около 1 900 обгоревших костных фрагментов Аквилино, а туловище и ноги Коулмена были обнаружены в неглубокой могиле.

Во время расследования Десборо признался, что ему особенно нравились сцены расчленения в сериале "Декстер". При обыске в хижине полицейские нашли рукописные записи, среди которых были фразы: "Я знаю, что я убийца" и "Позаботься об оставшихся болванах" – рядом с последней упоминалось имя одного из погибших.

В суде Десборо отрицал убийства, утверждая, что оба мужчины умерли при других обстоятельствах, а он лишь помог избавиться от тел. Однако присяжные единогласно признали его виновным, проведя трехчасовое совещание.

При этом до данного решения злоумышленник уже получил пожизненный срок за убийство сокамерника Стивена Кемпстера – он задушил его в тюрьме, пока ждал суда по делу о двойном убийстве. В итоге за 5 месяцев на его счету оказались три убийства.

Ранее 50-летняя женщина из Японии призналась, что в 2011 году расчленила мужа, а затем хранила его тело в морозилке. Помимо этого, она намекнула на то, что убила его. В настоящий момент ее арестовали по подозрению в оставлении тела скончавшегося родственника без должной кремации и захоронения.

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