В США разрабатывают робота-кентавра с руками-бензопилами для борьбы с лесными пожарами

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Американская компания Satyress разрабатывает дистанционно управляемого робота-кентавра Threehalves, предназначенного для работы в условиях лесных пожаров, оползней и поиска людей под завалами, сообщает портал CyberRobo.

Робот имеет комбинированную конструкцию: верхняя часть оформлена в гуманоидном стиле — это позволяет операторам применять привычные инструменты. Нижняя часть реализована в виде устойчивой четырехногой платформ, которая способна сохранять неподвижное положение даже при отсутствии подачи питания.

Вместо кистей рук робот оснащен системой быстрой замены инструментов. Конечности и корпус имеют модульную конструкцию, их можно заменить за считаные минуты. В частности, вместо рук можно установить разные бензопилы.

Робот управляется удаленно и принимает на себя воздействия опасных факторов, таких как высокая температура и удары, пока оператор находится в безопасности. В конструкцию встроены системы безопасности и ограничения по размерам, призванные снизить риск для окружающих.

Концепция Threehalves нацелена на решение задач, где необходимы человеческий опыт и умение принимать решения, но при этом отсутствует необходимость подвергать специалистов прямому риску для жизни. Робот призван не заменить квалифицированных работников, а дать им возможность выполнять опасные работы дистанционно.

Ранее на улицах Москвы начали испытывать многофункциональных отечественных роботов, которые собирают тополиный пух и мусор. У них есть камеры и датчики для свободного перемещения и сменное оборудование, которое дает им возможность подметать, мыть дороги и убирать снег.

