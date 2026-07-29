Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных бланков европротокола

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Госавтоинспекция предупредила о распространении недостоверной информации о том, что якобы с 1 августа сотрудники ведомства начнут проверять у водителей бумажные бланки европротокола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 Правил дорожного движения РФ. Бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.

В ГАИ подчеркнули, что никаких изменений в законодательство в области безопасности дорожного движения, которые устанавливали бы новые требования, не вносилось. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативных правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации.

Госавтоинспекция рекомендовала проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, и ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.

Ранее в РЖД опровергли информацию о том, что с 1 августа вводятся изменения в правила перевозок пассажиров. Некоторые издания писали, что с этой даты ужесточат требования не только к перевозке багажа, но и к порядку проверки билетов, однако это не соответствует действительности.

