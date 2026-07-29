Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 20:35

Общество

Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных бланков европротокола

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госавтоинспекция предупредила о распространении недостоверной информации о том, что якобы с 1 августа сотрудники ведомства начнут проверять у водителей бумажные бланки европротокола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 Правил дорожного движения РФ. Бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.

В ГАИ подчеркнули, что никаких изменений в законодательство в области безопасности дорожного движения, которые устанавливали бы новые требования, не вносилось. Информация о всех поправках размещается на портале проектов нормативных правовых актов, а принятые законы публикуются на официальном портале правовой информации.

Госавтоинспекция рекомендовала проверять данные, полученные из неофициальных источников, не допускать распространения недостоверной и некорректной информации, вводящей граждан в заблуждение, и ориентироваться только на подлинные государственные ресурсы.

Ранее в РЖД опровергли информацию о том, что с 1 августа вводятся изменения в правила перевозок пассажиров. Некоторые издания писали, что с этой даты ужесточат требования не только к перевозке багажа, но и к порядку проверки билетов, однако это не соответствует действительности.

Читайте также


обществоавтотранспорт

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика