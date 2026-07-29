Эвакуация в ТРЦ "Павелецкая Плаза" в Москве завершилась

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Эвакуация в торгово-развлекательном центре "Павелецкая Плаза" в Москве завершилась, сообщили в телеграм-канале торгового центра.

В сообщении также указано, что ТРЦ будет открыт для посещения с 20:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в ТРЦ прозвучало объявление, в котором посетителей и сотрудников попросили покинуть здание. Причина эвакуации при этом не уточнялась.

До этого во Внуково сработала пожарная сигнализация, из аэропорта вывели людей. Однако угроза возгорания отсутствовала, через 50 минут пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал. Кафе, в котором обнаружили задымление, закрыто на неопределенный срок для проверки.

