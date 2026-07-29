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29 июля, 21:04

Культура

Обратный отсчет на сайте Beatles завершился выпуском специздания альбома Rubber Soul

Фото: ТАСС/DPA/PHOTO

Группа The Beatles представила специальное переиздание своего шестого студийного альбома Rubber Soul, записанного в 1965 году, сообщается на официальном сайте коллектива.

Накануне на сайте группы появился таинственный обратный отсчет до необъявленного события. В группе пообещали фанатам "захватывающие новости".

"Альбом Rubber Soul, смикшированный продюсером Джайлсом Мартином и звукоинженером Сэмом Океллом, представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos", – указано в сообщении.

В альбоме также есть никогда ранее не издававшиеся сессионные записи и демоверсии, а также новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out.

Релиз состоится 2 октября. Альбом выйдет на виниле, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

Ранее впервые за пять лет выпустил альбом певец Пол Маккартни. В пластинку The Boys of Dungeon Lane вошли 14 композиций, которые были записаны с 2021 по 2025 год. Альбом посвящен воспоминаниям о Ливерпуле, а также о времени до известности The Beatles.

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