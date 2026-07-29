РИА Новости: пропавшую во время прогулки с собакой жительницу Одинцова мог убить сожитель

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пропавшую во время прогулки с собакой жительницу Одинцова, тело которой нашли в лесополосе, мог убить ее сожитель, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

17 июля 39-летняя женщина ушла на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково" и не вернулась. Через несколько дней, 22 июля, животное нашли в селе Ромашкове.

Почти спустя две недели после исчезновения тело женщины нашли в лесополосе. Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Сейчас следователи провели все необходимые допросы, а криминалисты назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую.

