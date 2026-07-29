29 июля, 20:14 (обновлено 29.07.2026 21:30)Происшествия
Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская"
В транспортном ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Станция метрополитена работает в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Вход № 4 временно не работает, добавили в пресс-службе. Пассажирам доступны выходы 1–3 и 5–14.
В столичной Госавтоинспекции, в свою очередь, заявили, что съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной. ДТП произошло в 19:20 на пересечении Каширского шоссе с Ореховым бульваром.
Ранее иномарка врезалась в ресторан на западе Москвы. Предварительно, водитель Nissan не справился с управлением и въехал во входную группу заведения общественного питания, расположенного в доме 19 по Университетскому проспекту. В результате никто не пострадал, однако фасад здания и машина получили повреждения.