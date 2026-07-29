Автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская"

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Автомобиль после ДТП въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В транспортном ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Станция метрополитена работает в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Вход № 4 временно не работает, добавили в пресс-службе. Пассажирам доступны выходы 1–3 и 5–14.

В столичной Госавтоинспекции, в свою очередь, заявили, что съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной. ДТП произошло в 19:20 на пересечении Каширского шоссе с Ореховым бульваром.

Ранее иномарка врезалась в ресторан на западе Москвы. Предварительно, водитель Nissan не справился с управлением и въехал во входную группу заведения общественного питания, расположенного в доме 19 по Университетскому проспекту. В результате никто не пострадал, однако фасад здания и машина получили повреждения.

