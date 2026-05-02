02 мая, 09:12

Происшествия

Автомобиль въехал в аптеку на юго-западе Японии

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Легковой автомобиль въехал в аптеку в городе Китакюсю на юго-западе Японии. В результате пострадали три человека, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Инцидент случился около 09:00 по местному времени (03:00 по московскому). По данным правоохранителей, за рулем был 77-летний безработный мужчина. Он рассказал, что в автомобиле не сработали тормоза.

Как уточнили в полиции, среди пострадавших находится и сам водитель. Все они в сознании.

Ранее бензовоз вспыхнул в результате аварии в американском штате Мичиган. Он перевозил 30 тысяч литров топлива. Бензовоз перевозился тягачом с полуприцепом, который попал в ДТП на шоссе U.S. 131. Цистерна врезалась в стену на шоссе и загорелась. Для тушения огня привлекли машину, распыляющую пену.

До этого автомобиль сбил несколько человек в британском Дерби. Водитель был задержан. Им оказался 30-летний мужчина. В полиции уточнили, что угрозы для жизни местных граждан нет.

