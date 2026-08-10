Россия открыла авиасообщение в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн

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Российские туристы смогут напрямую лететь в еще два египетских курорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенные на побережье Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что агентство уведомило российские авиакомпании о возможности обратиться за допуском для выполнения регулярных рейсов в упомянутые египетские курорты. Также организация будет готова рассматривать заявки на выполнение в эти города чартерных перелетов.

Кроме того, египетское посольство попросили проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании. Росавиация и Минтранс РФ ведут переговоры с арабской республикой по поводу развития авиасообщения.

В настоящее время российские компании осуществляют рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчики "Россия" и "Аэрофлот" обслуживают 21 маршрут, еще 32 направления взяли на себя 5 египетских компаний. В Росавиацию поступили заявки от перевозчика Air Cairo на выполнение нерегулярных рейсов по маршруту Эль-Аламейн – Москва с 15 августа.

С 1 августа в международном аэропорту Каира запустили в тестовом режиме выдачу электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок-наклеек. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Уточняется, что получить QR-код можно через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета.