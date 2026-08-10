Российский пловец Бородин одержал рекордную победу на чемпионате Европы

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Российский пловец Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы.

Вторым стал итальянец Альберто Раццетти, отставание которого составило 2,23 секунды. Третье место занял британец Макс Личфилд, уступивший победителю 3,41 секунды.

Ранее сборная России по синхронному плаванию стала второй в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Она набрала 297,0816 балла.

Занять вторую строчку удалось Кире Черезовой, Валентине Герасимовой, Екатерине Коссовой, Елизавете Минаевой, Светлане Павловой, Елене Шабановой, Елизавете Смирновой и Ольге Тютюник. Россиянок обошла команда Китая, которая набрала 304,3592 балла. Третье место заняла Япония.

