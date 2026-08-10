Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 23:16

Политика

Трамп вновь заявил, что Ормузский пролив открыт для судов

Фото: 123RF.com/phil24haas

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив, который остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Иран. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Сейчас он открыт. Только мы контролируем Ормузский пролив – ВМС США. Наша блокада несокрушима, стальная стена. Мы пропускаем только тех, кого хотим", – утверждает Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп заявил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

Кроме того, американский лидер отверг идею выплаты компенсаций Ирану за разрушения, причиненные атаками США.

"Если кому-то и следует платить, Иран должен компенсировать разрушения", – сказал Трамп.

Он добавил, что у США есть право требовать возмещения за ущерб, который они нанесли "за 50-летний период".

Ранее комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Документ называется "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива".

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что некоторые государства продолжают работать над созданием условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. При этом министр подчеркнул, что диалог не может быть продолжен до тех пор, пока США не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий.

Трамп допустил завершение конфликта с Ираном без ядерного соглашения

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика