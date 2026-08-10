Трамп вновь заявил, что Ормузский пролив открыт для судов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют Ормузский пролив, который остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Иран. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Сейчас он открыт. Только мы контролируем Ормузский пролив – ВМС США. Наша блокада несокрушима, стальная стена. Мы пропускаем только тех, кого хотим", – утверждает Трамп.

Отвечая на вопрос о возможной масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп заявил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

Кроме того, американский лидер отверг идею выплаты компенсаций Ирану за разрушения, причиненные атаками США.

"Если кому-то и следует платить, Иран должен компенсировать разрушения", – сказал Трамп.

Он добавил, что у США есть право требовать возмещения за ущерб, который они нанесли "за 50-летний период".

Ранее комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Документ называется "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива".

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что некоторые государства продолжают работать над созданием условий для возобновления переговоров между Тегераном и Вашингтоном. При этом министр подчеркнул, что диалог не может быть продолжен до тех пор, пока США не прекратят нарушать меморандум об остановке военных действий.