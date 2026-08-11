Al Marsad: директор военной разведки Ливии погиб в результате взрыва

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Директор департамента военной разведки Вооруженных сил Ливии Фаузи аль-Мансури стал жертвой покушения. Об этом сообщает портал Al Marsad.

По информации журналистов, взрывное устройство сработало рядом с домом аль-Мансури в городе Бенгази. В результате полученных ранений он скончался. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее вооруженного мужчину задержали в Калифорнии вблизи гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу.

По данным Минюста страны, 38-летний Жанин Джон Таэле несколько раз появлялся на этой территории и фотографировал ее. Задержанный заявил, что работает в Госдепартаменте и посещал клуб для обеспечения безопасности. Он также признался, что в его автомобиле находится заряженное оружие.