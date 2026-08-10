Посольство РФ назвало вопрос журналиста из ФРГ Зеленскому угрозой россиянам

Фото: ТАСС/Press Service Of The President Of Ukraine

Вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, заданный украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на пресс-конференции в Белграде, является подстрекательством к насилию в отношении российских граждан. Такое мнение высказали в посольстве России в Сербии, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 8 августа на совместной пресс-конференции Зеленского и президента Сербии Александра Вучича. Мартенс спросил украинского лидера о "помощи европейцев в убийстве русских".

В диппредставительстве отметили, что действия журналиста являются особенно аморальными, так как они произошли в Белграде – городе, который хранит память о "зверствах немецко-фашистских оккупантов, которые в годы Второй мировой войны совершали геноцид народов СССР, сербов, евреев и цыган на территории Югославии".

"Глубокое возмущение, охватившее российское и сербское общество, – совершенно естественная и оправданная реакция. Сегодня, когда мы наблюдаем стремительную ремилитаризацию Германии, подобная риторика из уст немецкого журналиста, к тому же внука нацистского офицера, представляет собой прямую угрозу россиянам и призыв к совершению противоправных действий", – подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также указали, что в национальных законодательствах России, Сербии и Германии предусмотрена уголовная ответственность за подобные деяния. Дипломаты выразили надежду, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не отреагировал на "реваншистское заявление" немецкого журналиста об убийстве русских. Дипломат также указала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

