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10 августа, 19:16

Транспорт

ЦБ призвал модернизировать решение вопроса отсутствия ОСАГО у водителей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо усовершенствовать администрирование штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Это позволит страховым компаниям получить дополнительную прибыль, передает ТАСС.

Выступая на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, Набиуллина отметила, что сейчас убыточность по ОСАГО достигает 103% – то есть выплаты страховщиков превышают сборы по этому виду страхования.

"Я полностью поддерживаю, что нужно совершенствовать администрирование штрафов за то, что многие ездят без полиса. И действительно, потенциально может появиться дополнительная прибыль у страховых компаний – выручка от того, что будут больше полисов покупать", – сказала она.

По словам главы ЦБ, законодательные изменения уже приняты, но пока нет технической реализации контроля. По ее мнению, нужно внедрить систему автоматической проверки наличия полисов, например, с помощью дорожных камер. При этом Набиуллина подчеркнула, что отчисления от возможной прибыли не должны привести к росту тарифов на ОСАГО.

Ранее Верховный суд России разрешил водителям не предъявлять сотруднику ГИБДД бумажную версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде. Поводом для разбирательства стала ситуация, когда жителя Свердловской области остановил инспектор ДПС и потребовал бумажную версию полиса, однако у водителя ее при себе не было – только электронная версия. За отсутствие бумажного ОСАГО сотрудник выписал автомобилисту штраф в 500 рублей.

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