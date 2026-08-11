Бензин класса "Евро-3" начнут продавать на Петербургской бирже

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С 13 августа на Петербургской бирже начнет продаваться бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В этот день вступят в силу изменения в общую спецификацию биржевого товара. В перечень добавлены новые позиции: бензин Аи-98-К3, Аи-95-К3 и Аи-92-К3 по ГОСТ 32513-2023. Кроме того, такое топливо будет доступно в сегменте мелкого опта.

Ранее правительство России приняло постановление, разрешающее производство, ввоз и выпуск в обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Постановление будет действовать до 1 июля 2027 года. Документом также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса Евро-5 с повышенным содержанием серы.

Кроме того, кабмин принял постановление, благодаря которому перевозчики бензина, дизельного топлива и авиационного керосина освобождаются от весового и габаритного контроля до 31 декабря 2026 года.