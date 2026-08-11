Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На момент публикации воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково вечером 10 августа, аэропорт также обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Однако спустя несколько минут ограничения были сняты.

Помимо этого, меры безопасности объявлялись в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже авиагавани также отменили ограничения.