00:18Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
На момент публикации воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково вечером 10 августа, аэропорт также обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Однако спустя несколько минут ограничения были сняты.
Помимо этого, меры безопасности объявлялись в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже авиагавани также отменили ограничения.
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