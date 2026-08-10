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10 августа, 21:53

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Захарова: ВСУ ударами по Нижнекамску хотели вбить клин в отношения РФ с братскими странами

В МИД РФ прокомментировали гибель иностранных граждан в Нижнекамске из-за удара ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар по месту проживания иностранных граждан в Нижнекамске, чтобы вбить клин в отношения РФ с дружественными странами. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в результате удара погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых – иностранные граждане. По предварительным данным, среди погибших фигурируют 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана, около 20 иностранцев получили ранения.

"Киевские неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами", – подчеркнула представитель МИД.

Захарова выразила искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Помимо этого, она призвала всех членов международного сообщества осудить произошедшее.

ВСУ атаковали дронами Нижнекамск 10 августа. В результате пострадали 78 человек, из них 25 находятся в больницах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи указывали, что БПЛА атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где находились гражданские лица. В связи с ЧП в регионе объявлен траур.

Граждане Узбекистана и Таджикистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

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