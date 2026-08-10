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10 августа, 20:17

Происшествия

Глава Татарстана заявил о ведении работы по защите атакованных предприятий Нижнекамска

Фото: tatarstan.ru

В Нижнекамске ведутся работы по защите атакованных предприятий. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов после заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

"В части промышленных объектов – да, мы считаем, что технологические циклы работы наших предприятий имеют определенные проблемы, но работаем, чтобы объекты были защищены и люди были подготовлены вот к таким нестандартным ситуациям", – отметил глава республики.

Кроме того, пресс-служба губернатора сообщила, что Минниханов уже осмотрел поврежденный жилой дом, где при падении БПЛА погибла 5-летняя девочка. Жильцов этого дома направили в пункт временного размещения. Минниханов пообщался с ними и поручил местным властям в короткие сроки застеклить окна, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в свои квартиры.

Украинские БПЛА ударили по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек, еще 78 пострадали. Из них 25 находятся в больницах. В республике объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По информации следователей, дроны атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где были гражданские лица.

13 человек погибли из-за атаки БПЛА на Нижнекамск

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