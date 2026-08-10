Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой

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Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Программа визита президента посвящена региональным вопросам, а также научно-техническому развитию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Наука".

Ранее Путин в ходе визита в Бурятию дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината. Предприятие расположено на Ермаковском флюорит-бериллиевом месторождении в Кижингинском районе республики, к востоку от Улан-Удэ.

Месторождение имеет стратегическое значение: его продукция необходима для производства авиационной, космической, лазерной и атомной техники.

Президент также призвал развивать крупные экономические центры без оттока населения из регионов. Путин указал на необходимость активнее использовать современные технологии, в том числе возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере IT. По его словам, это может стать одним из инструментов для сохранения граждан в регионах и повышения их привлекательности.