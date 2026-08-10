Путин заявил, что России нужно пройти между Сциллой и Харибдой, развивая регионы

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Владимир Путин призвал развивать крупные экономические центры без оттока населения из регионов. Об этом в ходе поездки в Бурятию он заявил на встрече с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.

"Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение", – сказал глава государства.

Президент также указал на необходимость активнее использовать современные технологии, в том числе возможности интернета, искусственного интеллекта и другие решения в сфере IT. По его словам, это может стать одним из инструментов для сохранения граждан в регионах и повышения их привлекательности.

Ранее Путин призвал беречь исторический облик и уникальность российских городов и поселков при их модернизации. Он также отметил важность поддержки молодежи, которая планирует остаться в родных городах. Российский лидер счел принципиальным повышение качества и стандарта жизни миллионов людей.