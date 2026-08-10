Мальчика ударило током во время купания около яхт-клуба в Петербурге

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11-летний мальчик пострадал от удара током во время купания у яхт-клуба в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 10 августа на Крестовском острове. По факту случившегося следователями организована процессуальная проверка. В региональной прокуратуре добавили, что ведомство контролирует ход и результаты проведения проверочных мероприятий.

В экстренных службах РИА Новости рассказали, что инцидент произошел в воде около причала, который находится на улице Южной дороги. Предварительно, мальчика ударило током от электрощитка, размещенного на причале. В настоящее время ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Ранее в Новосибирске 10-летний мальчик погиб от удара током. По версии следствия, подросток во время прогулки дотронулся до водосточной трубы, которая находилась под напряжением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

