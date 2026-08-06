Эксперт Анфиногенов: секретные тележки в магазинах наполняют неходовыми товарами

Секретные тележки появились в столичных продуктовых магазинах: клиентам предлагают приобрести товары, не видя их содержимого. По какому алгоритму работают такие акции, почему они привлекают покупателей и есть ли возможность реально сэкономить на них, разбиралась Москва 24.

Есть ли выгода?

Фото: Москва 24

Столичные ретейлеры запустили акцию с тайными тележками: клиенты могут приобрести различные товары, не зная, что именно лежит внутри засекреченной корзины. Обычно это продукты, посуда, игрушки и мелкая бытовая техника.

Содержимое становится известно только после оплаты. Стоимость разная: есть корзины как за пару тысяч рублей, так и почти за 20.

Одна из пользовательниц Сети рассказала, как купила такую тележку почти за 19 тысяч рублей. В итоге внутри оказались кастрюля с крышкой, надувной матрас, отпариватель, настольная игра, конфеты, чай, набор рюмок и детский рюкзак. Однако покупательница заявила, что весь этот ассортимент не соответствует заявленной цене.





пользователь Сети Весь товар вышел на девять тысяч рублей. Так красиво продать людям барахло – это просто браво.

В комментариях пользователи тоже сомневаются в пользе акции, называя такие тележки "киндер-сюрпризами для взрослых".

"Интересно, как на такое кто-то ведется", "покупаю то, что нужно, и так: давно поняла, что все эти боксы можно купить, только если есть лишние деньги", "вроде взрослые люди, а в чудо верят", – поделились мнениями пользователи.

При этом некоторые, напротив, радостно хвастаются в Сети "богатым уловом". Одна из покупательниц сообщила, что набор за 2,8 тысячи превзошел все ожидания.

В тележке девушки оказались портативный светильник, дрип-кофе, печенье, большая упаковка чая, а еще конфеты, готовый салат "Селедка под шубой" и обжаренный натуральный кофе.

Также, помимо потребительского интереса, некоторые пользователи выкупают такие корзины ради контента: распаковки неизвестных товаров, на которые сам не потратился, набирают тысячи просмотров.

Подлинный интерес

По словам независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, такие акции выглядят довольно сомнительно, и заявлять об их популярности пока рано.

Он предположил в разговоре с Москвой 24, что за секретными корзинами стоит желание сетей избавиться от неходовых товаров.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка На складах и в распределительных центрах скапливаются позиции с низкими продажами, и магазины вынуждены выбирать между затратами на хранение и массовым сбросом по сниженной стоимости. В этом случае подключаются маркетологи, разрабатывающие схемы быстрой и крупнообъемной реализации товаров. Одним из таких инструментов и стали секретные корзины.

В целом маркетинговый механизм секретных тележек строится на азарте и чувстве неизведанности, что приближает их к лотерейным билетам и некоторым игровым автоматам, подчеркнул специалист.

"Покупателя привлекает сама неопределенность: он не знает, что окажется внутри, и это подогревает интерес. Похожий принцип используется в акциях, где разыгрывают квартиру в Москве, автомобиль или другие ценные призы, – вдруг повезет, а может, и нет", – предостерег он.

Анфиногенов предупредил, что такая покупка не должна совершаться на последние средства. Если доход человека составляет от 100 тысяч рублей и выше, подобная трата может восприниматься как игра. Для тех же, у кого стоимость тележки составляет значительную часть бюджета, она может серьезно ударить по финансам, заключил специалист.

Финансовый консультант Алена Никитина напомнила, что рациональный подход предполагает составление списка, сравнение цен в разных магазинах, использование купонов и акций.



Алена Никитина финансовый консультант В данном же случае человек рассчитывает на эмоции и выгоду, но есть риск заплатить, например, 10 тысяч рублей, а получить товаров лишь на 3 тысячи. В большинстве случаев сценарий оказывается именно таким. Внутри подобных корзин нередко обнаруживаются вещи, которые сложно назвать полезными или желанными, а именно недорогие пледы сомнительного качества, бюджетные сковороды и кастрюли, которые чаще всего так и остаются лежать на полках, годами дожидаясь покупателя.

По мнению эксперта, даже техника, которая иногда попадает в подобные корзины, на деле оказывается невостребованными остатками. При этом создать иллюзию выгоды для торговых сетей не составляет труда.

"Некоторые товары, например вафельницы или блендеры, субъективно воспринимаются как дорогие – за 5–10 тысяч рублей. Однако их реальная розничная цена составляет 2–2,5 тысячи, а себестоимость для магазинов еще ниже. В результате покупателю кажется, что он сорвал куш, хотя на самом деле приобрел сомнительный набор", – предостерегла специалист.



Никитина уверена: чтобы от подобных акций была подлинная выгода, должен применяться иной подход. Например, если бы в каждой второй корзине закладывался реальный перевес в пользу потребителя: конверт со скидкой 50% на весь чек или другое ощутимое предложение.