Reuters: ученик, устроивший стрельбу в школе в Таиланде, сначала убил своих родственников

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Ученик, открывший стрельбу в школе в таиландской провинции Нонтхабури, перед этим застрелил своих бабушку и дедушку у них дома, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию королевства.

По данным полиции, во время стрельбы в школе злоумышленник сделал 26 выстрелов. В учебном заведении обучаются более 3 тысяч учеников и работают 147 преподавателей.

Стрельба произошла в пятницу, 7 августа. По данным СМИ, ее открыл ученик девятого класса школы Тхепсирин – она считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы.

Предварительно, погибли 7 человек – 3 преподавателей и 3 учащихся, а также сам девятиклассник. Он покончил с собой. Кроме того, 15 человек получили ранения, 2 – в тяжелом состоянии.

