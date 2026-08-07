Минцифры не будет вводить ограничения на доступ детей в соцсети

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Минцифры России не планирует ограничивать доступ детей в соцсети. Дополнительная защита для таких сим-карт может устанавливаться только по инициативе и желанию родителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в министерстве, одна из предлагаемых мер в качестве защиты от мошенников предполагает запрет операторам направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Она позволит снизить риск преступности в отношении несовершеннолетних, кражи их личных данных, продажи аккаунтов и использования методов социальной инженерии.

В исключение вошли авторизационные СМС, которые приходят от госинформационных систем. В Минцифры предупредили, что код от "Госуслуг" не отправляют во время телефонного разговора.

"Защита от киберпреступников особенно важна в отношении такой уязвимой категории, как дети. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками этому направлению уделено отдельное внимание", – говорится в сообщении.

В январе в Общественной палате РФ предлагали ввести запрет на доступ к соцсетям для детей до 10 лет. Авторы инициативы считают, что для ребят постарше также нужны ограничения, но не такие радикальные.

В Госдуме выступили против этого, пояснив, что мозг современных детей эволюционно адаптируется к информационной среде, поэтому попытки отобрать у них доступ к технологиям бесполезны.

