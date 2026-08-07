Билан после критики концерта признался в любви к поклонникам

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Певец Дима Билан после волны критики в адрес его концерта обратился к слушателям с признанием в любви. Об этом артист написал в своем аккаунте в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В конце июля артист представил шоу "Твой № 1" на площадке "ВТБ Арена" в Москве, которое собрало 35 тысяч зрителей. В центре стадиона установили интерактивный подиум высотой 6 метров. Именно эта конструкция вызвала недовольство публики: зрители из фан-зоны и танцпола массово жаловались в соцсетях, что из-за высоты сцены им не было видно ни артиста, ни самого шоу.

В ответ на критику Билан заявил, что его концерт стал первым масштабным инновационным проектом и своего рода экспериментом, поэтому определенные риски и недочеты были неизбежны. По словам певца, он и его команда уже ищут решение, которое сохранит технологичность постановки и обеспечит хороший обзор для всех зрителей.

"Люблю вас, несмотря ни на что! Какие невероятные слои мы с вами подняли в обсуждениях, я рад, что мы снова с вами в авангарде новшеств и поиска! Поиска смыслов, возможностей и глубин. Кто понял, тот понял", – написал артист.

Кроме того, Билан анонсировал "большие новости", о которых станет известно совсем скоро.

Ранее певица Юлия Савичева заявила, что больше не будет лично вести блог из-за критики внешности и творчества. Певец Илья Гуров поддержал ее решение. В это же время певец указал, что недовольные зрители и хейтеры были всегда, однако они не должны становиться причиной отказа от собственных желаний.

