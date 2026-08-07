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07 августа, 20:05

Политика

Польский лидер поддержал военную помощь Украине без "бандеровских флагов"

Фото: legion-media.com/Alamy/ZUMA Press, Inc.

Варшава продолжит оказывать военную помощь Киеву, но не потерпит "бандеровских флагов". Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий на митинге в честь первой годовщины своего президентства.

"Мы поможем Украине, но всегда будем говорить: Польша прежде всего, поляки прежде всего", – цитирует его Wiadomości.

Навроцкий также отметил, что Варшава не будет бездумно отправлять военную помощь Киеву.

Ближайшие 100 дней станут решающими в украинском конфликте, указывал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск. Также он обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы Киев получил необходимую военную помощь.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о перехвате российских ракет в небе над Украиной. По его словам, об этом важно задуматься, пока ракеты удается сбивать над Украиной, а не над Польшей.

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